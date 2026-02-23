Gli italiani hanno ancora la velocità nel DNA | a Los Angeles puntiamo a una medaglia

Ivan Quaranta spiega che la passione degli italiani per la velocità nasce da anni di tradizione e si manifesta ancora oggi nelle competizioni internazionali. A Los Angeles, la squadra punta a conquistare una medaglia, portando avanti un impegno che coinvolge molti atleti e tecnici. Durante la puntata di Bike Today, si analizzano i progressi e le sfide del ciclismo su pista italiano, mentre gli atleti si preparano per le prossime gare.

Una puntata di Bike Today ospita Ivan Quaranta per delineare il bilancio del livello italiano della velocità su pista dopo gli Europei di Konya. l’evento ha visto l’Italia salire sul podio con una medaglia di bronzo nel Team Sprint maschile, frutto del lavoro di Predomo, Minuta e Bianchi, e ha fornito indicazioni chiave per le prossime prove olimpiche. l’analisi è orientata a capire dinamiche, margini di miglioramento e prospettive future, con un’indicazione precisa su quanto sia cruciale la crescita dei singoli e del gruppo nel suo insieme. Allo stato attuale, la specialità Team Sprint ha segnato un risultato storico per l’Italia, accompagnato dall’abbattimento di record italiani sia nel Team Sprint sia nei 200 metri lanciati, realizzati con Predomo e Vece, tra gli altri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ivan Quaranta: “Gli italiani non hanno perso la velocità nel loro DNA. A Los Angeles ci giocheremo una medaglia”Ivan Quaranta ha dichiarato che gli italiani non hanno perso la velocità nel loro DNA, attribuendo questa convinzione alla recente performance degli atleti azzurri.

