Gli impiegati comunali in arrivo 140 euro in più in busta paga | chiuso il contratto Ma la Cgil si tira fuori

Il governo ha concluso un accordo che porterà 140 euro in più al mese nelle buste paga degli impiegati comunali. La causa principale è la negoziazione per il rinnovo contrattuale, che ha coinvolto diverse parti senza il coinvolgimento della Cgil. I sindacati firmatari hanno confermato l’intesa, mentre la confederazione ha preferito mantenere una posizione di distanza. La questione ora passa alle amministrazioni locali per l’attuazione.

Prosegue l'impegno del governo per il rinnovo dei contratti nazionali rimasti bloccati per troppo tempo negli scorsi anni. Oggi è stata la volta di impiegati e dirigenti del comparto Funzioni locali, che riguarda oltre 400mila lavoratori degli enti locali. Il rinnovo garantirà agli impiegati comunali e delle altre amministrazioni aumenti fino a 140 euro al mese per 13 mensilità, perseguendo l'obiettivo di «ridurre progressivamente il divario con le retribuzioni delle funzioni centrali, quindi agenzie e ministeri, portare innovazione e riconoscere, nei fatti, il ruolo strategico di chi opera ogni giorno sul territorio a contatto con i cittadini», come sottolineato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.