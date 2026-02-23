Gli assistenti sociali si scordano dei nonni

Le assistenti sociali trascurano spesso i nonni, perché si concentrano principalmente sui bambini in difficoltà. La causa risiede nella mancanza di attenzione verso il ruolo degli anziani nel supporto familiare. Questa situazione si verifica soprattutto quando le risorse sono limitate e le priorità si spostano sui ragazzi. Molti nonni si ritrovano così esclusi dai percorsi di tutela e assistenza previsti dalle normative. La questione resta aperta e ancora poco affrontata.

© Laverita.info - Gli assistenti sociali si scordano dei nonni

Aiutare un nucleo in difficoltà non significa necessariamente rinchiudere un bambino in una casa famiglia. A volte può anche essere necessario toglierlo ai genitori, ma in quei casi bisognerebbe farlo vivere con i parenti più anziani. La legge lo consente. Nella specie umana, la menopausa rappresenta un fenomeno biologico peculiare, caratterizzato dalla cessazione della fertilità femminile in età relativamente precoce rispetto alla durata complessiva della vita. Questo evento, unico tra i primati, suggerisce un vantaggio legato alla cosiddetta «ipotesi della nonna» ( grandmother hypothesis ). Secondo tale teoria, la perdita della capacità riproduttiva consentirebbe alle donne anziane di investire risorse, tempo ed energie nella sopravvivenza e nel benessere della prole e dei nipoti, incrementando così il benessere complessivo del gruppo familiare. 🔗 Leggi su Laverita.info Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel boscoGli assistenti sociali che si occupano dei bambini nel bosco hanno ricevuto insulti e minacce da giorni. Gli assistenti sociali paghino per i loro erroriL'articolo affronta il delicato ruolo degli assistenti sociali nel processo di tutela dei minori, evidenziando le controversie e le criticità legate alle loro decisioni. L'Ordine degli Assistenti Sociali di Basilicata celebra il trentennale a Matera Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Concorso Comune Trapani Assistenti Sociali – Riesame e graduatoria finale; FAD CNOAS: si torna sulla piattaforma https://www.corsifnas.it/corsi-cnoas; Famiglia nel bosco, lettera della madre contro assistenti sociali e struttura: Bugie, bimbi traumatizzati; La gogna del welfare: assistenti sociali bersaglio mobile delle tv. Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel bosco«Assistiamo a un tiro al bersaglio sugli assistenti sociali», spiegano dalla struttura L'articolo Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel bosco proviene da Open. msn.com Famiglia nel bosco, lettera della madre contro assistenti sociali e struttura: Bugie, bimbi traumatizzatiCatherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, ha scritto una lettera in cui ha lanciato dure accuse agli assistenti sociali: le sue parole. virgilio.it Inspiegabile l’accanimento nei confronti di questi tre bimbi e di questa famiglia. Neanche coi peggiori delinquenti assistenti sociali e giudici minorili si comportano così. - facebook.com facebook