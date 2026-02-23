Gladiator Whitecap | il pick-up bicolore che rivoluziona la strada

La Jeep Gladiator Whitecap ha attirato l’attenzione per la sua livrea bicolore, scelta fatta per differenziarla sul mercato. La causa di questa novità risiede nel desiderio di offrire un look più deciso e distintivo, mantenendo le prestazioni del modello standard. La versione speciale include dettagli esclusivi che la rendono immediatamente riconoscibile. La produzione continua a soddisfare le richieste di chi cerca un pick-up robusto e stiloso.

La meccanica e i dettagli tecnici della Gladiator Whitecap. La Jeep Gladiator Whitecap, nuova edizione speciale made in USA, si distingue per la livrea bicolore e dettagli esclusivi, pur mantenendo le caratteristiche tecniche del modello standard. Il cuore pulsante della vettura è il motore 3,6 litri Pentastar V6 a benzina, capace di erogare 285 cavalli e 353 Nm di coppia. Questo propulsore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale, garantendo prestazioni robuste e una capacità di traino impressionante, fino a 3,5 tonnellate. Il cassone può accogliere fino a 780 chilogrammi di carico, rendendo questo pick-up un alleato affidabile per lavori pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

