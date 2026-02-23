Giustizia riparativa storia di un’esperienza di riconciliazione

Un libro promosso da Caritas italiana mostra come la giustizia riparativa abbia aiutato molti a ricostruire i rapporti spezzati. La pubblicazione racconta storie di incontri tra vittime e autori di reati, avvenuti nelle carceri italiane. Questi momenti di confronto hanno permesso di affrontare il dolore e trovare un modo per andare avanti. L’esperienza dimostra che il cammino della riparazione può portare a una reale riconciliazione.

L'esperienza della giustizia riparativa è possibile. A testimoniarlo un libro promosso da Caritas italiana sull'impegno del cammino di riparazione nelle carceri del nostro Paese. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.