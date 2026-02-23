Girone A L’Ospitaletto batte e supera l’Arzignano

L’Ospitaletto ha vinto 2-1 contro l’Arzignano grazie a una rimonta nel secondo tempo. La squadra ha conquistato tre punti fondamentali che le permettono di superare i veneti in classifica e di rafforzare la posizione nella zona tranquilla. La partita è stata decisa da due gol nel secondo tempo, dimostrando determinazione e spirito di squadra. La vittoria ha portato l’Ospitaletto a più tre punti rispetto alla zona retrocessione.

ARZIGNANO Bella vittoria dell’Ospitaletto che vince 2-1 in rimonta in casa dell’Arzignano e scavalca in classifica i veneti, salendo a più 3 dalla zona play out. Grande gioia, dunque, in casa arancione al termine di un match combattuto e aperto sino in fondo, che, però, al termine, porge agli ospiti tre punti fondamentali. Un successo che è il frutto di una rimonta di grande carattere dei franciacortini, che dopo un avvio sostanzialmente equilibrato, vengono trafitti al 35’ da una secca sventola di Nanni. Strada in salita, quindi, per gli arancione, che affidano la loro rincorsa alla ripresa. Dopo qualche brivido iniziale, l’Ospitaletto trova il ritmo giusto e al 25’ Bertoli firma il pareggio che carica ulteriormente gli oranges. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

