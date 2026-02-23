Giovane alla guida senza patente un uomo con marijuana nella sigaretta | due denunce

Un giovane senza patente e un uomo trovato con marijuana nella sigaretta sono stati denunciati durante un controllo dei carabinieri a Carovigno. La causa è stata il comportamento sospetto di entrambi, che ha portato gli agenti a fermarli e a trovare sostanze illegali. Il giovane stava guidando un'auto senza documenti, mentre l’altro aveva in tasca una sigaretta con marijuana. I controlli nelle zone di ritrovo giovanile hanno portato a questi due interventi.

CAROVIGNO - Nelle scorse ore, servizio straordinario di controllo a Carovigno della Compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile. Un giovane è stato denunciato poiché sorpreso alla guida, privo della patente in quanto revocata. Altra denuncia per un uomo, controllato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di una sigaretta artigianale con all’interno marijuana. Ha rifiutato di sottoporsi a specifici accertamenti. Lo stupefacente è stato sequestrato, la patente di guida ritirata per l’eventuale sospensione e il veicolo affidato in custodia allo stesso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

