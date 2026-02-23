Giornate nefrologiche | appuntamento scientifico con relatori di esperienza internazionale

Il meeting sulle Giornate nefrologiche nasce dalla volontà di condividere le ultime scoperte nella cura dei reni. La causa principale è il crescente numero di pazienti affetti da malattie renali, che richiedono approcci innovativi. Alla manifestazione partecipano esperti provenienti da diversi Paesi, pronti a presentare studi e tecniche avanzate. Durante le giornate, si discuterà anche delle nuove sfide nella gestione delle patologie renali. L’evento si svolge all’interno dell’Hotel Costa Brada a Gallipoli.

Sei sessioni congressuali, il 27 e 28 febbraio, a Gallipoli, organizzate da Alessandro D’Amelio, direttore di Nefrologia e dialisi dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” GALLIPOLI – Il 27 e 28 febbraio Gallipoli ospiterà la terza edizione delle “Giornate nefrologiche gallipoline”, importante appuntamento scientifico dedicato alla nefrologia nazionale, in programma presso l’Hotel Costa Brada. L’evento vedrà la partecipazione di relatori provenienti da tutta Italia, con esperienza anche in ambito internazionale, che si confronteranno con specialisti del settore e con i professionisti della medicina territoriale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gallipoli | 27–28 Febbraio 2026 Le Giornate Nefrologiche Gallipoline arrivano alla III edizione con una regia scientifica solida e una visione clinica concreta. CKD, diabete e malattia renale cronica, nefrologia vascolare, imaging, geriatria, pediatria. Non teori - facebook.com facebook