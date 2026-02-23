Giornata internazionale delle Malattie Rare la Asl promuove l' evento Un caffè raro

Iniziativa in memoria di Pasquale D’Alesio, professionista stimato prematuramente scomparso. Donata una bilancia per disabili allo sportello Malattie rare Un momento di incontro, memoria e attenzione concreta ai bisogni delle famiglie in vista della Giornata internazionale delle Malattie Rare, che si celebra il 28 febbraio. Per l'occasione, la Asl di Pescara ha promosso l'evento dal titolo “Un Caffè Raro”, iniziativa che si è svolta il 21 febbraio presso lo sportello Malattie Rare dell’ospedale. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto dedicata alle famiglie delle persone con patologia rara e si è tenuto in memoria di Pasquale D’Alesio, professionista stimato prematuramente scomparso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Giornata delle malattie rare: a Pisa un workshop su strumenti e sfide nel panorama italianoPisa si prepara a ospitare un workshop dedicato alle sfide e agli strumenti nel campo delle malattie rare in Italia.

Da ricerca a speranza: a Unipi un evento su come nascono i farmaci contro le malattie rareIl 20 febbraio 2026, un team di ricercatori dell’Università di Pisa ha scoperto un nuovo metodo per sviluppare farmaci contro malattie rare, grazie a studi condotti negli ultimi mesi.

Giornata Mondiale delle Malattie Rare all'Accademia dei Fisiocritici il convegno sull’alcaptonuria, prima malattia geneticaAlcaptonuria: la prima malattia genetica e le sue sfide di oggi è il tema del convegno che, in occasione della Giornata mondiale della Malattie Rare, si svolge all’Accademia dei Fisiocritici il 27 f ... radiosienatv.it

Radio 24. . Malattie rare delle ossa: trattamenti riabilitativi Prosegue il ciclo di incontri dedicato al mondo delle malattie rare, un universo complesso che richiede risposte integrate e percorsi personalizzati. In questa puntata mettiamo al centro la parola chiave “ - facebook.com facebook

Per la Giornata delle Malattie Rare, il 26 febbraio alle 9.30 alla Gipsoteca di Arte Antica, incontro su come nascono i farmaci per le malattie rare, in collaborazione con @Fondaz_Telethon. Iscrizioni entro il 23 febbraio unipi.it/eventi/quando-… x.com