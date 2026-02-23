Giornale radio del mattino lunedì 23 febbraio

Il maltempo ha causato allagamenti e disagi nelle strade cittadine, interrompendo il traffico e costringendo molte persone a trovare soluzioni alternative per gli spostamenti. Le intense piogge hanno colpito la zona nel pomeriggio di ieri, portando alla chiusura di alcune vie principali e a interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla prudenza. La notizia si diffonde rapidamente tra i residenti.
