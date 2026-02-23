Gioia per Beukema contro l’Atalanta | nuovo record raggiunto!

Sam Beukema ha segnato un gol decisivo contro l’Atalanta, portando il suo nome in cima alla classifica dei marcatori difensivi. La sua rete al 78° minuto ha permesso al Napoli di conquistare tre punti importanti, rompendo una serie negativa di risultati. La giocata ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno elogiato la precisione e la determinazione del difensore olandese. La partita ha mostrato come un singolo episodio possa cambiare il corso dell’incontro.

© Spazionapoli.it - Gioia per Beukema contro l’Atalanta: nuovo record raggiunto!

In un pomeriggio dal sapore amaro per il Napoli, una delle note positive è stata sicuramente Sam Beukema. Il difensore azzurro è in piena ripresa dopo un primo periodo di adattamento alla nuova squadra e adesso anche i dati certificano la sua crescita nel rendimento in campo. L’olandese potrebbe rappresentare quella pedina in più in grado di fare la differenza in questo finale di stagione, al netto delle numerose assenze che hanno caratterizzato quest’annata calcistica dei partenopei. Beukema in crescita costante: anche i dati sono dalla sua parte. La sconfitta di Bergamo lascia diversi strascichi in casa Napoli, soprattutto se ci si sofferma sulle tanto discusse decisioni arbitrali del pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it L’aeroporto Marconi ha raggiunto un nuovo numero record di passeggeriL’aeroporto Marconi di Bologna ha registrato un nuovo record di traffico passeggeri nel 2025, con un totale di undici milioni di viaggiatori. Le temperature degli Oceani hanno raggiunto un nuovo record nel 2025Nel 2025, le temperature degli oceani hanno toccato un nuovo massimo storico, evidenziando un aumento significativo dell’energia accumulata negli ultimi anni. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Atalanta-Napoli, così fa male: errori arbitrali e il Napoli va ko; Beukema gol, assist di Gutierrez. La reazione di Conte, Alisson gioisce; Napoli-Roma, pagelle: Alisson super Santos, Hojlund gladiatore. Importante notizia per Conte. Beukema gol, assist di Gutierrez. La reazione di Conte, Alisson gioisceIl gol di Sam Beukema in Atalanta-Napoli è stato il momento decisivo per sbloccare la partita di Bergamo. Al 18' minuto, il difensore centrale olandese del Napoli ha portato gli azzurri in vantaggio p ... msn.com Beukema a rischio per la Roma, come l'ha sostituito oggi Conte contro l'IschiaSam Beukema non ha partecipato all'allenamento congiunto con l'Ischia Calcio oggi sui campi di Castel Volturno. Il calciatore è in dubbio anche per la partita di domenica prossima che gli azzurri gioc ... msn.com A BOCCE FERME - LA PRESTAZIONE DI SAM BEUKEMA Una prestazione quella di Sam Beukema che rasenta la perfezione nei primi quarantacinque minuti, dove si erge a muro invalicabile e trova persino la gioia del gol che sblocca il match. Sembrava l - facebook.com facebook