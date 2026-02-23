Gioia fortificata – il castello

Gioia Fortificata ha riaperto al pubblico dopo un restauro, a causa di lavori di consolidamento iniziati lo scorso autunno. Il castello federiciano, che si erge nel centro storico di Gioia del Colle, ora mostra le sue mura rinforzate e i nuovi dettagli nelle sale interne. La riapertura ha attirato numerosi visitatori, desiderosi di ammirare le innovazioni e scoprire le storie custodite tra le sue pietre. La giornata di domenica ha visto un flusso costante di appassionati.

Gioia Fortificata – Il CastelloDomenica 1 marzo – ore 10.00Gioia del ColleUn percorso alla scoperta del maniero federiciano che domina il cuore del centro storico di Gioia del Colle.Attraverseremo vicoli, corti e archi caratteristici che raccontano l’identità più autentica della città, per poi raggiungere l’imponente costruzione normanno-sveva e scoprirne storia, leggende e misteri. Il viaggio continuerà ancora più indietro nel tempo con la visita al Museo Archeologico Nazionale ospitato all’interno del Castello, per comprendere le origini più antiche dell’abitato e del territorio.Durata: circa 2 ore massimo 2 ore e 30 minuti (considerando eventuali tempi di attesa)Costo: 15 €Gratuito per i minoriIngresso Castello e Museo Archeologico Nazionale gratuito(in quanto prima domenica del mese)Punto d’incontro: ore 10. 🔗 Leggi su Baritoday.it “Bari fortificata – la città dalle possenti mura”Un tour guidato su Bari fortificata prende il via a causa della fortezza che proteggeva la città nel passato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Gioia fortificata – il castello. Una giornata di CARNEVALE a Siracusa...una piacevole iniziativa con protagonisti i nostri fantastici bambini e la gioia di divertirsi, di sorridere...La nostra Città si riappropri di questa antica tradizione del CARNEVALE a SIRACUSA...!!! AVANTI TUTTA...!!! - facebook.com facebook