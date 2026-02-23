Giappone in festa per i 66 anni dell'imperatore Naruhito | la famiglia al balcone per i saluti

Naruhito compie 66 anni e la sua famiglia si mostra al pubblico dal balcone del Palazzo Imperiale di Tokyo. La cerimonia si svolge tra applausi e saluti, attirando numerosi spettatori lungo le strade. La presenza della famiglia reale suscita entusiasmo tra i cittadini, che condividono questa ricorrenza in un clima di festa. La giornata si conclude con il tradizionale scambio di auguri pubblici davanti alle telecamere.

Il Giappone ha celebrato il compleanno dell’ imperatore Naruhito, che ha compiuto 66 anni, con le tradizionali apparizioni pubbliche al Palazzo Imperiale di Tokyo. Il compleanno dell’imperatore Naruhito del Giappone. In occasione della ricorrenza, migliaia di persone si sono radunate davanti al complesso per salutare il sovrano, affacciatosi al balcone insieme all’imperatrice Masako, alla principessa Aiko e ad altri membri della famiglia imperiale. Nel messaggio rivolto alla nazione, Naruhito ha richiamato il ricordo del terremoto e dello tsunami dell’11 marzo 2011, che causarono quasi 20mila tra morti e dispersi e innescarono il grave incidente alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. 🔗 Leggi su Amica.it

Giappone, l'imperatore Naruhito compie 66 anniL'imperatore Naruhito ha compiuto 66 anni, una ricorrenza celebrata con un'apparizione pubblica a Tokyo.

