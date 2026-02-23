Gianelli fa sognare la Solierese Malagoli pareggia a 10’ dalla fine

Gianelli segna il gol che fa sognare la Solierese, ma Malagoli pareggia a dieci minuti dalla fine. La partita tra Solierese e United Carpi si conclude con un pareggio combattuto, grazie a un’azione decisa nel finale. La squadra di casa crea diverse occasioni, mentre gli ospiti rispondono con determinazione. Il risultato riflette l’equilibrio tra le due formazioni e il momento decisivo si verifica negli ultimi minuti. La tensione rimane alta fino al fischio finale.

SOLIERESE 1 UNITED CARPI 1 SOLIERESE: Tosi, Lazzaretti (67’ Vaccari), Mecorrapaj, Bozzani, Gianelli, Tagliavini, Marani, Pagano, Feninno, D’Ambrosio (60’ Schirmo), Caselli (78’ Bartolomeo). A disp: Prejmerean, De Matteis, Vignocchi, Dapoto. All. Greco UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Cavallini, Garlappi, Mora, Amura, Pellacani, Nappa (45’ Vezzani), Nadiri, Kovaleri (45’ Baraldi), Crispino (75’ Malagoli). A disp: Benetti, Cinelli, Paramatti, Gianasi, Mebelli, Amedei. All. Gilioli Arbitro: Giorgini di Bologna Reti: 7’ Gianelli, 80’ Malagoli Note: espulso Pagano all’82’, ammonito Feninno Il derby della zona playoff fra Solierese e United Carpi finisce 1-1 e a sorridere sono i biancazzurri ospiti, che col quinto pari di fila rimangono quarti a +5 sui gialloblù sesti a -3 dai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

