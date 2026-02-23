Giada Crescenzi non ricorda di aver ucciso Stefania Camboni | È un nuovo caso Franzoni
Giada Crescenzi non ricorda di aver ucciso Stefania Camboni, a causa di un grave disturbo dissociativo. La perizia della difesa evidenzia che la ragazza avrebbe vissuto un episodio di perdita di memoria totale riguardo alla notte fatale. La giovane ha dichiarato di non avere ricordi di quanto accaduto, lasciando aperta la questione sulla sua reale responsabilità. La vicenda si complica ulteriormente con questo nuovo elemento.
Secondo una perizia presentata dalla difesa di Giada Crescenzi, la ragazza sarebbe affetta da “un forte stato dissociativo” e non ricorderebbe nulla di quanto accaduto quella tragica sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccide la suocera, Giada Crescenzi accusa il fidanzato: “Ha ammazzato la madre”. Lui la denuncia per calunniaGiada Crescenzi afferma che il fidanzato ha ucciso sua suocera, Stefania Camboni, durante una lite in casa.
Argomenti discussi: Omicidio di Fregene, Giada accusa l’ex fidanzato: Si accaniva sulla madre agonizzante. Domani il processo.
Delitto di Fregene: chiesta perizia psichiatrica per Giada CrescenziLa prima udienza sull'omicidio di Stefania Camboni si apre con la richiesta della difesa di valutare lo stato mentale della 31enne, unica imputata ... rainews.it
Omicidio di Fregene, Giada Crescenzi confessa: Ho ucciso Stefania. Per la difesa è un nuovo caso FranzoniOmicidio di Fregene, Giada Crescenzi confessa di aver assassinato Stefania Camboni nel villino di via Santa Teresa di Gallura la notte del 15 maggio dello scorso anno. Omicidio di Fregene Giada Cresce ... msn.com
Oggi inizierà il processo nei confronti di Giada Crescenzi, accusata di aver ucciso a coltellate la suocera Stefania Camboni. La donna ha provato ad accusare il fidanzato e figlio della vittima. - facebook.com facebook