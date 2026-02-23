Già in famiglia Manuel Bortuzzo ha perso la testa per lei presenta la nuova fidanzata | chi è

Manuel Bortuzzo ha annunciato di aver ritrovato la felicità con una nuova fidanzata, dopo un periodo di crisi. La causa principale è stata una storia complicata che lo aveva lasciato molto deluso. La giovane, conosciuta tra amici, ha conquistato il suo cuore con un atteggiamento sincero e spontaneo. La coppia si mostra spesso insieme, condividendo momenti semplici e spontanei. La loro relazione sembra aver portato una ventata di serenità nella vita di Bortuzzo.

Per mesi il suo nome è stato accostato a cronache giudiziarie e a una relazione finita nel peggiore dei modi. Oggi, invece, la storia di Manuel Bortuzzo prende una piega diversa, più luminosa, più intima. Il campione paralimpico, dopo il turbolento capitolo con Lucrezia Lulù Selassié – conclusosi con la condanna di lei a un anno e otto mesi, con pena sospesa, per stalking –, torna a parlare di sentimenti e lo fa in televisione, con il sorriso di chi ha scelto di voltare pagina. Ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, Manuel si racconta senza filtri. Non è solo un’intervista, ma il racconto di una rinascita personale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, Serena Padovano (e chi sono le sue ex prima di lei)

Manuel Bortuzzo a Domenica In, la sorpresa della nuova fidanzata Serena

Manuel Bortuzzo: «A Serena non interessa della notorietà. La raggiungo quando voglio. Le presentazioni in famiglia? Già fatte»

Manuel Bortuzzo a Domenica In, la sorpresa della nuova fidanzata Serena
Sette anni dopo l'incidente che ha cambiato il suo destino, Manuel Bortuzzo si racconta a Mara Venier: dalla rinascita sportiva al nuovo amore per Serena Padovano

“Sono stata strumentalizzata” Costanza Di Stefano, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, attacca il nuotatore, per il modo in cui avrebbe deciso di gestire la loro storia e la successiva separazione. Cosa ha raccontato dopo mesi dalla fine della loro storia - facebook.com facebook