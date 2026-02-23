Gerenzano | Manzoni rivive in teatro con La notte dell’Innominato

Manzoni rivive in teatro con “La notte dell’Innominato” perché l’attore interpreta con intensità il ruolo di un condannato. Domenica 1° marzo alle 16:00, il Teatro San Filippo Neri di Gerenzano ospita lo spettacolo, che racconta le tensioni interiori di un personaggio tormentato. La rappresentazione, tratta dai Promessi sposi, porta in scena un momento cruciale della narrazione. Lo spettacolo coinvolge il pubblico in un racconto che esplora il conflitto tra bene e male.

Un atto unico che esplora l’animo umano. Domenica 1° marzo, alle 16:00, il Teatro San Filippo Neri di Gerenzano ospiterà lo spettacolo La notte dell’Innominato, un atto unico liberamente tratto dai Promessi sposi di Alessandro Manzoni. La compagnia della Ruota di Saronno porterà in scena uno degli episodi più intensi del romanzo manzoniano, con una rappresentazione che esplora temi come la coscienza, il dubbio e la conversione interiore. La regia è affidata a Vanni Saltarelli, mentre l’adattamento è opera di Massimo Beneggi. Il cast include Carla Bernardini, Aurora Cattaneo, Donatella Cattaneo, Massimo Beneggi, Marco Biscella, Giorgio Lippi e Giovanni Sirna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

