Genovese Eucratica | Centrodestra inesistente solo tatticismi e opportunismo

Damiano Genovese, presidente di Eucratica, denuncia che il centrodestra avellinese manca di una vera identità politica, dominato da tatticismi e opportunismo. Secondo lui, i politici locali si concentrano solo su strategie elettorali senza affrontare i problemi concreti della città. La sua analisi evidenzia come questa mancanza di radicamento renda difficile un reale confronto politico. La critica arriva dopo mesi di silenzio e assenze nelle discussioni pubbliche.

Tempo di lettura: 3 minuti Il presidente di Eucratica ed ex consigliere comunale Damiano Genovese attacca duramente il centrodestra avellinese, accusandolo di assenza politica, opportunismo e mancanza di radicamento sul territorio. Nel mirino anche l'ipotesi di un ritorno di Gianluca Festa, che – secondo Genovese – rischierebbe di trascinare la città in un conflitto istituzionale permanente. L'appello finale è per una nuova classe dirigente capace di garantire stabilità e rinnovamento. "Avellino non è un trampolino elettorale o un bancomat dove incassare consenso, né un palcoscenico su cui salire ogni cinque anni per darsi un po' di visibilità.

