Gemini app aggiunge modelli video per creazione rapida

Gemini App ha introdotto modelli video per facilitare la creazione rapida di contenuti. La causa di questa novità deriva dalla crescente richiesta di strumenti più intuitivi da parte degli utenti. Ora è possibile usare template predefiniti per realizzare video in pochi minuti, grazie a comandi prompt più semplici e al supporto di rapporti di aspect nativi. Questa funzione mira a migliorare l’efficienza di chi lavora con contenuti multimediali.

© Mondoandroid.com - Gemini app aggiunge modelli video per creazione rapida

Questo profilo descrive l’aggiornamento recente della Gemini App, con focus sull’integrazione di template video, sulla semplificazione dei comandi prompt e sul nuovo supporto ai rapporti di aspect nativi. si evidenziano le modalità di creazione video, le opzioni di personalizzazione e le limitazioni di utilizzo legate alla generazione musicale e video. aggiornamento della gemini app: generazione video con template. Accesso rapido tramite il menu Strumenti, selezionando crea video per visualizzare una griglia di stili Gallery con anteprime. Attualmente sono disponibili i seguenti design: Civilization, Metallic, Memo, Glam, Crochet, Cyberpunk, Video Game, Cosmos, Action Hero, Stardust, Jellytoon, Racetrack, ASMR Apple, Red Carpet e Popcorn. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com Google photos aggiunge modelli di creazione con intelligenza artificiale su iphoneGoogle Photos ha lanciato una nuova funzione chiamata Create with AI, che permette di creare contenuti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Notebooklm app aggiunge personalizzazione di slide e infograficheLa app NotebookLM si aggiorna, portando nuove funzioni di personalizzazione di slide e infografiche. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Google aggiunge Lyria 3 a Gemini: l’assistente diventa il nostro produttore musicale; Google aggiunge funzionalità di generazione musicale all’app Gemini; Con Google Gemini si può fare anche musica: come funziona il nuovo modello Lyria 3; Google integra Lyria 3 nell’app Gemini per generare musica (update). Google aggiunge Lyria 3 a Gemini: l’assistente diventa il nostro produttore musicaleGoogle espande le capacità di Gemini introducendo uno strumento per la generazione di musica potenziato dal modello proprietario Lyria 3. tuttoandroid.net Con Google Gemini si può fare anche musica: come funziona il nuovo modello Lyria 3La nuova IA di Google permette agli utenti di generare tracce sonore a partire da prompt testuali ma anche da immagini e video: l’intelligenza artificiale ... repubblica.it Google integra riepiloghi audio AI in Docs: Gemini trasforma documenti lunghi in sintesi vocali. Innovazione e nuove sfide. @Google #AI #Gemini #GoogleDocs #Produttività x.com Salve, che programmi utilizzate per modificare le stanze, aggiungere mobili ecc - facebook.com facebook