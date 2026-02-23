Gb | Albanese ' Australia sostiene rimozione Andrew da linea di successione'

Il primo ministro australiano, Antony Albanese, ha comunicato a Keir Starmer che il governo di Canberra supporta la proposta di escludere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. Albanese ha spiegato che questa scelta riflette l’impegno dell’Australia a rispettare i valori moderni e a mantenere una posizione chiara sulla questione. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa decisione per il futuro della famiglia reale. La proposta ha già suscitato reazioni in diversi Paesi.

Canberra, 23 feb. (Adnkronos) - Il primo ministro australiano Antony Albanese ha detto al premier britannico Keir Starmer che il suo governo sosterrà la proposta di rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. Andrea rimane l'ottavo in linea di successione al trono nonostante gli siano stati tolti i titoli, tra cui quello di "principe", a ottobre, a causa dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il governo del Regno Unito sta valutando l'introduzione di una legge per rimuoverlo dalla linea di successione. La decisione fa seguito all'arresto di Andrew giovedì con l'accusa di condotta illecita in una carica pubblica.