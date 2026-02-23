Garlasco Stasi si lavó le mani dal pomodoro Non dal sangue

Stasi ha dichiarato di essersi lavato le mani dal pomodoro, non dal sangue, in relazione a un episodio avvenuto a Garlasco. La sua spiegazione si concentra sulla distinzione tra le sostanze e le prove raccolte sul luogo. Le autorità hanno analizzato le tracce trovate, ma lui insiste che non c’è nulla che lo colleghi alla scena del crimine. La discussione si concentra ora sulla credibilità delle sue affermazioni e sulle prove disponibili.

In un caso come quello di Garlasco, il «ragionevole dubbio» è probabilmente la strada più intelligente da seguire. Altrimenti si rischia di avere un innocente che sconta ingiustamente la pena in carcere, un nuovo indagato (forse innocente pure lui) la cui vita è stata rovinata e tanti, tanti errori investigativi e giudiziari che pesano come macigni sulla fiducia delle persone nella magistratura e nelle forze dell’ordine. Perché indagare è lecito, ci mancherebbe, ma giudicare e condannare (anche a livello mediatico) prima di avere delle prove inconfutabili, quello no. La posta in gioco è troppo alta. 🔗 Leggi su Panorama.it

Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: "Nemmeno carabinieri si sporcarono"Il giudice Stefano Vitelli si interroga ancora sulla presenza del sangue nella villetta di Garlasco, ritenendo che nemmeno i carabinieri si siano sporcati le mani durante le indagini.

Delitto Garlasco, la ressa all'uscita di Alberto Stasi dal tribunaleAlberto Stasi, protagonista del caso Garlasco, è stato accolto da un’orda di giornalisti all’uscita dal tribunale di Pavia, dove si è svolto l’incidente probatorio.

