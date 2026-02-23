Garlasco scontro in diretta tv tra Cassese e Federica Panicucci sulla SIT di Stasi | Non voglio ritrattare

Alberto Stasi ha scoperto il cadavere di Chiara Poggi, scatenando un acceso confronto tra Federica Panicucci e il colonnello Cassese in diretta tv. La discussione si è incentrata sulla posizione di Stasi e sulla verità dietro la SIT di Stasi, con entrambi i protagonisti che hanno espresso opinioni forti e opposte. La conversazione si è accesa quando Cassese ha cercato di mettere in discussione le dichiarazioni della conduttrice, mentre lei ha ribattuto con fermezza.

Nell’ambito del delitto di Garlasco, i punti più dibattuti riguardano la posizione del cadavere di Chiara Poggi e il luogo in cui la ragazza è stata uccisa. Potrebbe fare la differenza per comprendere se l’omicidio della giovane è stato commesso fuori dalla cantina o all’interno della stessa. Altro oggetto di dibattito è se il corpo senza vita della ragazza è stato buttato già dalle scale della cantina. A riguardo, spesso è citata la SIT di Alberto Stasi sull’argomento. Nel dettaglio si cerca di capire come e dove l’ex fidanzato della vittima ha ritrovato il cadavere di Chiara Poggi. Federica Panicucci a Mattino Cinque, sull’argomento, ha avuto uno scontro con il colonnello Cassese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

