Garlasco genetista Marina Baldi | Chiara Poggi uccisa di notte bolo nello stomaco non riguarda colazione ma pizza della sera

Il genetista Marina Baldi attribuisce la causa dell’omicidio di Chiara Poggi a un fatto avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, basandosi su un dettaglio emerso dalle analisi. La presenza di bolo nello stomaco, infatti, indica che la ragazza aveva mangiato pizza la sera precedente, non colazione al mattino. Baldi sottolinea che questa scoperta potrebbe cambiare le ipotesi sulla tempistica dell’omicidio. La Procura di Pavia sta valutando questa nuova pista.

