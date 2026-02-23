Gardini una luce positiva nella stagione deludente del Perugia

Gardini ha portato un tocco di entusiasmo alla stagione deludente del Perugia, dopo aver guidato una rimonta che ha concluso la Regular Season senza perdere punti. La sua determinazione ha dato nuova energia alla squadra, anche se la stagione si è conclusa senza qualificazioni importanti. La vittoria finale ha mostrato che il gruppo ha ancora voglia di lottare, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino. La squadra si prepara ora ad affrontare la fase successiva.

© Mondosport24.com - Gardini, una luce positiva nella stagione deludente del Perugia

La chiusura della Regular Season della Bartoccini MC Restauri Perugia rappresenta una pagina complessa, caratterizzata da una rimonta vincente ma priva di impatto sul posizionamento in classifica, poiché la squadra era già matematicamente retrocessa in Serie A2 dopo la stagione. Le ultime fasi hanno mostrato una squadra in crescita, capace di mettere in fila episodi positivi non di grafico valore tattico, ma significativi sul piano tecnico ed emotivo. La stagione ha presentato alti e bassi, con una partenza ambiziosa che non ha trovato piena conferma nel prosieguo. Nonostante le difficoltà, sono emerse luci importanti, accompagnate dalla gestione delle situazioni di gara in rimonta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com La Robur vive una stagione deludente. Serve motivazione per cambiare rottaLa Robur attraversa una stagione difficile, evidenziando la necessità di un cambio di passo. Come finisce L’Altro Ispettore, la spiegazione del finale “deludente”: ci sarà la seconda stagione ?Ecco l'introduzione richiesta: L’ultimo episodio de L’Altro Ispettore, andato in onda il 9 dicembre su Rai 1, conclude la miniserie con un finale ricco di emozioni e rivelazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Un viaggio sospeso tra luce, sogno e natura. La blusa della Capsule “I Giardini del Lago” celebra il romanticismo del Lago di Como attraverso stampe nate dall’Archivio Ratti: fioriture delicate, scorci segreti e poesia tessile che uniscono tradizione e innovazio - facebook.com facebook