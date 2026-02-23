Garbagnate l’Oculistica raddoppia gli ambulatori

L’aumento degli ambulatori oculistici a Garbagnate deriva dalla necessità di migliorare le cure contro la “maculopatia”. La malattia degenerativa che colpisce la vista ha spinto l’Oculistica dell’Asst Rhodense ad espandersi, aggiungendo un altro giorno di assistenza. Dal 16 gennaio, i pazienti possono ricevere diagnosi e trattamenti anche il venerdì, oltre al consueto martedì. Questa novità permette di ridurre i tempi di attesa per le prime visite.

