galaxy s26 ultra video di anteprima rivela brutte notizie per i fan della s pen

Un video di anteprima rivela problemi per i fan della S Pen sul Galaxy S26 Ultra. La libreria di novità di Samsung sembra eliminare il supporto Bluetooth nel nuovo modello. Questa scelta ha suscitato reazioni tra gli utenti, che temono una perdita di funzionalità. La modifica potrebbe influire sull’esperienza complessiva con il device, soprattutto per chi utilizza spesso la penna digitale. La presentazione ufficiale del Galaxy S26 Ultra è attesa nei prossimi mesi.

libreria di novità samsung è al centro dell’attenzione per il possibile assalto finale al Bluetooth nell’ galaxy s26 ultra. l’ipotesi riguarda in particolare il bluetooth dell’s pen, elemento tradizionalmente utilizzabile come telecomando o strumento di controllo in presentazioni. le voci si susseguono dopo una prima fase di cambiamenti notevoli con l’uscita del s25 ultra, che aveva già rimosso il Bluetooth dal pennino. il tema è rilevante per chi apprezza funzionalità wireless e interazioni rapide tra l’accessorio e lo smartphone. galaxy s26 ultra: bluetooth s pen assente. secondo quanto mostrato da un YouTuber tech che avrebbe acquistato in anteprima il modello a dubai, il bluetooth del pennino non sarebbe presente sul dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung Galaxy S26 Ultra: videocamere esclusive mostrate in anteprimaSamsung ha mostrato in anteprima le nuove videocamere del Galaxy S26 Ultra, dando già un assaggio di quello che sarà il futuro della fotografia su smartphone.

Galaxy s26 ultra anteprima privacy display in azione galleriaUn noto creatore tech ha messo le mani sul Galaxy S26 Ultra a Dubai, attirando l’attenzione.

