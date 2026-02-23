Galaxy s26 ultra | una variante potrebbe costare cara agli acquirenti

in vista della presentazione della serie galaxy s26, emergono indicazioni sui possibili costi nei principali mercati. le stime, provenienti da fonti di settore, delineano scenari differenziati tra i modelli e sottolineano un incremento marcato per la versione ultra da 1 tb. l’analisi considera anche le possibili ripercussioni a livello globale e le misure che potrebbero arrestare temporaneamente gli effetti sui prezzi. scenario dei prezzi della serie galaxy s26 in corea. secondo fonti sudcoreane, i prezzi della gamma galaxy s26 potrebbero aumentare tra il 5% e il 20% rispetto alla generazione precedente s25, con una maggiore circostanza per la variante ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 potrebbe costare oltre 100 dollari in alcuni mercatiIl Galaxy S26 potrebbe costare oltre 100 dollari in alcuni mercati, tra cui la Corea, dove i rincari sono stati annunciati ufficialmente dai rivenditori locali.

Galaxy s26 vs s26 ultra: i primi benchmark rivelano una storia interessanteIl Galaxy S26 Ultra si distingue dal modello standard nelle prime prove di benchmark, mostrando una performance superiore soprattutto nel test del singolo core.

Samsung Galaxy S26 Ultra — Price Hikes, Free Storage & BIG Camera Upgrade Explained

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno; Samsung Galaxy S26: trapela il materiale stampa su batteria, fotocamere e qualche funzione; Galaxy S26 Ultra: arrivano i pixel magici e la registrazione parziale; Con Samsung Galaxy S26 Ultra i selfie dovrebbero migliorare: ecco perché.

Il nuovo leak promozionale di Galaxy S26 Ultra indica una durata della batteria e una velocità di ricarica invariateIl lancio di Samsung Galaxy S26 Ultra è imminente. Anche se si vocifera di una ricarica più veloce rispetto al predecessore, una nuova fuga di notizie ufficiale lascia intendere che non ci saranno cam ... notebookcheck.it

Samsung Unpacked alle porte: trapelano i segreti della famiglia Galaxy S26Leak dell'ultima ora per i Galaxy S26 in vista del Samsung Unpacked: design con isola verticale, Privacy Display esclusivo per l'Ultra e nuovi sensori Sony. drcommodore.it

Galaxy S26 Ultra dal vivo nel primo unboxing: Privacy Display in azione x.com

Nuovi dettagli sulla fotocamera frontale del Samsung Galaxy S26 Ultra - facebook.com facebook