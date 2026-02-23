galaxy s26 ultra prime foto scattate guarda le prime immagini

Le prime foto del Galaxy S26 Ultra sono trapelate, alimentando l’interesse tra gli appassionati. La diffusione delle immagini si è verificata subito dopo che il produttore ha condiviso alcune anticipazioni sulla nuova linea di smartphone. Le foto mostrano dettagli innovativi sulla fotocamera e sul design, suscitando curiosità sul prodotto finale. Le immagini sono state scattate durante una presentazione privata, lasciando intuire le potenzialità del nuovo modello.

l’attesa per la serie galaxy s26 ultra cresce grazie a primi segnali provenienti dal backstage commerciale. una fonte non ufficiale ha messo mani su una versione retail del modello prima del lancio e ha fornito indicazioni iniziali sulle capacità fotografiche e sulle possibili migliorie rispetto al passato. un creator indiano ha condiviso contenuti sul proprio profilo social, offrendo uno scorcio concreto su cosa potrebbe offrire la novità di casa samsung. galaxy s26 ultra: primi leak da unità retail e contenuti condivisi. nella pratica, sahil karoul è riuscito a ottenere una versione retail del Galaxy S26 Ultra prima del debutto ufficiale e ha pubblicato una serie di foto scattate con il nuovo dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 ultra foto selfie trapelate scopri le differenze tra le immaginiLe prime foto del Samsung Galaxy S26 Ultra sono trapelate online, svelando dettagli sulla fotocamera frontale e le differenze rispetto ai modelli precedenti.

Argomenti discussi: Qualcuno ha già acquistato Samsung Galaxy S26 Ultra e ce lo mostra; Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: i nuovi render svelano design, colori e S Pen prima di Unpacked; Ecco tutte le promo pre-lancio per avere i Samsung Galaxy S26 scontati ancor prima della presentazione; Galaxy S26 Ultra: unboxing, display privacy e benchmark iPhone.

