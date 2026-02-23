Galaxy s26 ultra 1tb potrebbe raggiungere prezzi record

Il lancio della Galaxy S26 Ultra 1TB ha fatto salire l’attenzione, poiché si ipotizza un aumento dei prezzi. Le voci indicano che la forte domanda e i costi di produzione spingono i rivenditori a chiedere cifre più alte. I negozi iniziano già a segnalare un possibile record nei costi di vendita. La novità più attesa riguarda le funzionalità avanzate e la capacità di memoria elevata. La data ufficiale di uscita si avvicina.

l'attesa per il lancio della Galaxy S26 Ultra cresce, accompagnata da nuove indiscrezioni sui possibili rincari. fonti provenienti dalla corea indicano che la versione da 1 terabyte potrebbe registrare un incremento significativo rispetto al modello precedente, riflettendo dinamiche di prezzo legate ai costi di componente. il presente testo sintetizza le informazioni disponibili e chiarisce i principali fattori in gioco, offrendo una lettura chiara e orientata all'impatto sul mercato. samsung galaxy s26 ultra 1tb prezzo potrebbe aumentare di circa il 20% in korea. in corea, la variante da 1 tb della Galaxy S26 Ultra potrebbe raggiungere circa 2,5 milioni di KRW, segnando un incremento di circa 20% rispetto al predecessore s25 ultra.