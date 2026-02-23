Galaxy s22 problemi di boot loop dopo l’ultimo aggiornamento

L’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2026 ha causato problemi di boot loop ai possessori di Galaxy S22. Molti utenti hanno riscontrato che il telefono si riavvia continuamente senza poter accedere alle funzioni principali. Alcuni hanno segnalato che il problema si manifesta subito dopo l’installazione, lasciando i dispositivi inutilizzabili per ore. La situazione ha portato molti a cercare soluzioni rapide per recuperare i loro smartphone.