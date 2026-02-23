Furto record | 17 milioni di pezzi militari spariti indagati i vertici

Il furto di 17 milioni di pezzi militari deriva da una falla nella sicurezza dei depositi dell’Aeronautica Militare. I vertici sono sotto inchiesta mentre si cercano i responsabili di un movimento sospetto che ha portato alla scomparsa di quasi 2.500 componenti di aerei e jet, tra cui parti di Tornado, Amx e C-130. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione dei magazzini militari e sulla protezione delle attrezzature strategiche. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

Quasi 2.500 pezzi di aerei e jet militari, tra cui componenti essenziali di cacciabombardieri Tornado e Amx e dell’aereo da trasporto C-130, sono spariti dai depositi dell’Aeronautica Militare. Il valore stimato del materiale sottratto si aggira intorno ai 17 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma e dalla procura militare, vede coinvolti vertici della logistica dell’Aeronautica e dirigenti di Ge Avio. L’ipotesi di reato è peculato, con un’ipotesi investigativa che suggerisce una possibile destinazione dei pezzi verso il Sud America, in particolare il Brasile. La notizia ha scosso il mondo della difesa nazionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza dei sistemi di gestione dei materiali militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

