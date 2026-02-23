Fulminacci in concerto a Firenze

Fulminacci ha annunciato oggi “FULMINACCI ALL’APERTO” dopo aver ricevuto l’incarico di rappresentare l’Italia al Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”. L'artista ha deciso di organizzare una serie di concerti estivi in diverse città italiane, tra cui Firenze, dove si esibirà con il suo repertorio dal vivo. La scelta di esibirsi all’aperto mira a coinvolgere più pubblico in modo sicuro e diretto. La prima tappa del tour è prevista per questa estate.

Oltre alla forza autoriale, Fulminacci ha infatti dimostrato negli anni di essere anche un vero e proprio performer, capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma. Il tour sarà così l’occasione per ascoltare dal vivo “Calcinacci” (Maciste DischiWarner Records ItalyWarner Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo. L’annuncio del disco è stato anticipato da un video sui canali social del cantautore. Un progetto che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fulminacci in concerto in piazza dei CavalieriFulminacci si esibirà il 26 giugno in piazza dei Cavalieri, aggiungendosi al programma del Pisa Summer Knights.

Fulminacci: dal “Palazzacci Tour” al “Sotto Il Vulcano Fest”, ecco le date estive e il concerto a Catania nel 2026.Fulminacci annuncia il concerto a Catania nel 2026, a causa del successo ottenuto con il suo “Palazzacci Tour” e il recente “Sotto Il Vulcano Fest”.

FULMINACCI - AGLIO E OLIO LIVE IN CONCERTO (Poplar Trento 2024) | Stupida Sfortuna Tour Sanremo 2026

Fulminacci in concerto - Mantova Summer Festival 2026Il concerto di Fulminacci è inserito nel programma del Mantova Summer Festival 2026 e i biglietti sono in vendita al costo di 39 euro escluse commissioni (posto unico in piedi). mentelocale.it

Dopo Sanremo Fulminacci arriva in Sardegna: ecco la data e dove sarà il concertoIn attesa di salire sul palco dell'Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Stupida sfortuna, Fulminacci ha annunciato Fulminacci all'aperto, gli speciali appuntamenti ... lanuovasardegna.it

