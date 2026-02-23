Fuga in mare dopo aggressione | madre in coma figlio ventenne

Una donna è finita in coma e suo figlio ventenne ha preso il mare dopo un'aggressione a Pollenza. La lite scoppiata poco dopo cena ha portato alla fuga del giovane e al ricovero della madre in ospedale. Testimoni riferiscono che la discussione si è fatta improvvisamente violenta, scatenando un caos che ha spinto il ragazzo a salire su una barca e allontanarsi. Le forze dell'ordine cercano di ricostruire l’accaduto.

La fuga notturna e l'aggressione a Pollenza. Venerdì sera, poco dopo cena, la tranquillità di una casa di Pollenza è stata spezzata da un violento episodio familiare. Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre, un'estetista di 53 anni, colpendola ripetutamente al volto. Il padre, che si trovava fuori a fumare, ha udito il trambusto e si è precipitato dentro, trovando la moglie insanguinata e priva di sensi nel bagno. Nel frattempo, il figlio era già fuggito, lasciando dietro di sé un mistero: il motivo dell'aggressione non è ancora chiaro. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Macerata hanno ricostruito la fuga del ventenne.

Tentativo di sequestro a Caivano: uomo arrestato dopo aggressione a madre e figlioUn uomo è stato arrestato a Caivano dopo aver tentato di sequestrare una madre e suo figlio, reagendo con violenza durante l’episodio.

Ventenne aggredisce la madre e si getta in mare: trovato morto al portoUn giovane di vent’anni ha aggredito la madre e poi si è lanciato in mare, motivato da un forte stato di frustrazione.

Violenza dopo una lite. Picchia la madre e scappa. L’auto lasciata al portoSono andate avanti in mare fino a tarda sera le ricerche di un ventenne di Pollenza. Dopo aver massacrato di botte la mamma in casa è fuggito. msn.com

Aggressione in ambito familiare e fuga al porto: ventenne disperso in mare, madre ricoverata. Indagini e ricerche in corso. Che tristezza - facebook.com facebook