Fresu trasforma l’Inno di Mameli | emozioni all’Arena di Verona

Paolo Fresu ha rivisitato l’Inno di Mameli, creando un’interpretazione intensa che ha commosso il pubblico all’Arena di Verona. La sua esibizione è stata il risultato di settimane di preparazione e di un’interpretazione personale del classico. Con la sua tromba, ha riempito l’ambiente di emozioni sincere, catturando l’attenzione di tutti. La performance si è conclusa con una standing ovation che ha assegnato un momento speciale alla cerimonia.

Paolo Fresu, trombettista sardo tra i più importanti musicisti jazz italiani, ha regalato un momento indimenticabile alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Nell’Arena di Verona, anfiteatro romano del I secolo d.C., ha eseguito una rivisitazione dell’Inno di Mameli, accompagnato dall’orchestra e dal coro della Fondazione Arena. La sua interpretazione ha unito tradizione e sensibilità contemporanea, portando il talento italiano al centro della scena internazionale nell’atto finale dell’evento olimpico. La cerimonia di domenica sera ha l’ingresso della bandiera italiana e il saluto agli atleti azzurri medagliati prima dell’esibizione di Fresu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Inno d'Italia emoziona l'Arena di Verona: l'esibizione è da brividi

Fresu incanta l'Arena di Verona, l'Inno chiude Milano Cortina 2026

