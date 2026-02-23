Florian Philippot denuncia che tutto è marcio nell’UE, attribuendo questa visione a un nuovo scandalo coinvolgente Christine Lagarde. La sua critica si concentra su pratiche poco trasparenti e decisioni discutibili prese dai vertici europei. Philippot ha pubblicato un messaggio su X, accompagnandolo con un link a documenti che mostrano presunte irregolarità finanziarie. La frase di Philippot lascia intendere che ci siano problemi profondi all’interno delle istituzioni europee.

Florian Philippot, presidente del movimento 'Les patriotes', scrive su X: "Nuovo SCANDALO che coinvolge Christine Lagarde! La presidente della BCE ha appena rivelato di ricevere "più di 140.000 € all'anno" (12.000 euro al mese) in qualità di amministratrice della Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Lo scandalo cresce! I dipendenti della BCE denunciano l'apparente disonestà del "doppio stipendio" di Christine Lagarde. Un dipendente ha scritto senza mezzi termini sui social media: "Predicare l'acqua e bere vino!". "I membri dello staff affermano che è loro vietato accettare pagamenti esterni per le attività lavorative!"

