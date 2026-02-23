Francesco Sole l’intervista allo scrittore e imprenditore | Amare è una scelta non un colpo di scena

Francesco Sole ha condiviso la sua visione sull’amore, spiegando che si tratta di una scelta consapevole, non di un colpo di scena. Durante l’intervista, ha parlato di come le emozioni e i social influenzano le relazioni, mentre affronta anche temi come il successo e la paura del tradimento. La sua riflessione si concentra su come l’amore richieda attenzione e impegno quotidiano. La conversazione si è svolta in un ambiente informale e coinvolgente.

Francesco Sole è cresciuto sotto lo sguardo degli altri. Prima i post-it scritti a mano e fotografati, poi i social, la televisione, i libri. Una traiettoria che avrebbe potuto fermarsi alla superficie dell’immagine. Invece ha scelto di scavare. Ha trasformato la visibilità in uno strumento per parlare di fragilità, desiderio, paura. Dodici romanzi, un nuovo libro in arrivo, un pubblico che attraversa generazioni diverse. Ma dietro i numeri resta una domanda che non smette di tormentarlo: che cosa significa amare, davvero? In questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie a Francesco Sole, emerge un uomo che non difende un personaggio, ma mette in discussione se stesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Uomini e Donne, una scelta finisce con un colpo di scena (ANTICIPAZIONI)In studio si è vissuto un momento inaspettato.

Leggi anche: Un posto al sole spoiler gagliotti tenta una mossa disperata e subisce un colpo di scena inatteso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Francesco Renga: Bisogna attraversare il buio per ritrovarsi; Assisi, pellegrini da tutto il mondo per San Francesco: Non sono solo ossa, ma presenza viva; Le persone che incroci nella vita non arrivano mai per caso: il viaggio nel cuore di Francesco Sole; Un progetto di ricerca di UniBg indaga l’impatto dei Giochi Olimpici sui territori coinvolti.

Francesco Sole presenta Ti Voglio Bene – #poesie a 105 Mi Casa: le foto dell’intervistaFrancesco Sole è tornato a far visita a Max Brigante! In occasione della sua nuova ospitata a 105 Mi Casa ha presentato, Ti Voglio Bene – #poesie (Mondadori), il suo terzo libro che arriva dopo i ... 105.net

Francesco Sole e Giulia Cavaglià, vanno a convivere?/ Stiamo trovando un modo…Francesco Sole e Giulia Cavaglià, convivenza in arrivo: ecco le parole di lui. Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono innamorati più che mai. La webstar, ospite di Giada Di Miceli durante Non ... ilsussidiario.net

Luminarie, Videomapping, Francesco Sole e tante iniziative in tutta la città per vivere l'amore a 360º, dal 7 al 14 febbraio Clicca qui per leggere l'articolo completo https://www.youtvrs.it/civitanova-in-love-una-settimana-allinsegna-dellamore/ #Tvrs #Y - facebook.com facebook