Francesco Renga a Sanremo 2026 il supporto della figlia Jolanda | Mi fido tantissimo di lei E il siparietto in tv

Francesco Renga partecipa a Sanremo 2026, spinto dal sostegno della figlia Jolanda, che gli ha dato fiducia nel suo talento. La cantante ha condiviso una foto con lui sui social, sottolineando quanto le sia vicina. Durante le prove, Renga ha mostrato entusiasmo e determinazione, pronto a esibirsi sul palco dell’Ariston. La sua presenza ha già catturato l’attenzione dei fan, curiosi di ascoltare le sue canzoni.

Brescia, 23 febbraio 2026 – Francesco Renga è pronto per la 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il cantante bresciano salirà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Il Meglio di Me’. E nella serata delle cover si esibirà insieme a Giusy Ferreri. Insieme canteranno ‘Ragazzo solo, ragazza sola’, versione italiana di Space Oddity di David Bowie, con testo riscritto da Mogol. Un omaggio al Duca Bianco nel decennale della sua scomparsa e a uno dei grandi parolieri della musica italiana. La figlia Jolanda accanto al papà. Accanto a Renga, in questa esperienza, c’è Jolanda, la figlia nata dall’amore con Ambra Angiolini (l’ex coppia ha anche un figlio, Leonardo, ndr ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: “Le prove? Non sono andate benissimo…”Renga ha scherzato con la figlia Jolanda durante le prove del Festival di Sanremo, perché le sessioni non sono andate come sperava.

Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora RamazzottiJolanda Renga e Aurora Ramazzotti avevano inizialmente accettato di condurre uno speciale su Sanremo, ma ora hanno deciso di fare marcia indietro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Francesco Renga con Il meglio di me. Il testo del brano; Francesco Renga si confessa: La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti; Il meglio di me di Francesco Renga – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Francesco Renga a Sanremo 2026 con Il meglio di me: testo e significato.

Sanremo, Renga scherza con la figlia Jolanda: Le prove? Non benissimoIl cantante Francesco Renga scherza sulle prove generali di oggi al Teatro Ariston, La figlia: Domani andrà benissimo ... dire.it

Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: Le prove? Non sono andate benissimo...Appena conclusa la prova generale, il cantante è stato fermato fuori l'Ariston per collegarsi con il salotto di Caterina Balivo: È andata abbastanza bene, non benissimo perché all'inizio ho avuto un ... adnkronos.com

Chi Magazine. . Francesco Renga, LDA e AKA 7even, Dargen D’Amico, Ermal Meta e Maria Antonietta & Colombre si stanno preparando al debutto sul palco dell’Ariston E ci hanno svelato qualche piccola anteprima su come stanno vivendo queste ore deci - facebook.com facebook

#Sanremo2026 , Francesco Renga in gara con il brano “Il meglio di me” #Radioshow x.com