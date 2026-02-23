Frana Mattarella a sorpresa a Niscemi

Il Presidente della Repubblica si è recato a Niscemi dopo che una frana lunga 5 km ha provocato danni alle strade e alle abitazioni. La causa principale sembra essere le intense piogge degli ultimi giorni, che hanno indebolito il terreno. La visita improvvisa mira a valutare di persona la situazione e a rassicurare la comunità locale. Sul posto, ha incontrato i residenti e le autorità per discutere le prossime misure di sicurezza.