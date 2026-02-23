Frana Mattarella a sorpresa a Niscemi

Il Presidente della Repubblica si è recato a Niscemi dopo che una frana lunga 5 km ha provocato danni alle strade e alle abitazioni. La causa principale sembra essere le intense piogge degli ultimi giorni, che hanno indebolito il terreno. La visita improvvisa mira a valutare di persona la situazione e a rassicurare la comunità locale. Sul posto, ha incontrato i residenti e le autorità per discutere le prossime misure di sicurezza.

11.52 Visita a sorpresa del Presidente della Repubblica a Niscemi, dopo un sorvolo in elicottero sulla zona del centro nisseno colpito dalla frana lunga 5km. Il Presidente andrà poi a Palermo per partecipare alla cerimonia, al Teatro Massimo, della nona Giornata dell'orgoglio dell'appartenenza all'Avvocatura e dell'accoglienza ai giovani. Oggi arrivano anche i primi contributi ai circa 1.500 sfollati che per la frana hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

