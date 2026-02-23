Fotovoltaico a Fontana Fredda Si mantenga la produzione agricola
Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo si oppone alla proposta di installare un parco fotovoltaico a Fontana Fredda, perché rischia di compromettere la produzione agricola locale. La decisione di sfruttare terreni residuati vicino all’autostrada potrebbe danneggiare le colture e l’attività degli agricoltori. La questione riguarda anche l’impatto ambientale e la tutela del territorio. La discussione sulla proposta continua a dividere le parti coinvolte.
Rinnoviamo Cadeo: « L’eventuale realizzazione di un impianto di tali dimensioni deve garantire non solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche la continuità dell’attività agricola» Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo interviene in merito alla possibilità che in località Fontana Fredda, nel territorio comunale di Cadeo, venga realizzato un nuovo parco fotovoltaico in un’area situata nelle vicinanze dell’autostrada e in terreni residuati. Secondo le informazioni attualmente disponibili, l’impianto dovrebbe sorgere su aree agricole perimetrali. Proprio per questo motivo, il gruppo RinnoviAmo Cadeo ritiene necessario esprimere una posizione chiara e responsabile nei confronti della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Volano rinnovabili, record produzione fotovoltaico nel 2025Nel 2025, la produzione di energia fotovoltaica in Italia ha raggiunto nuovi livelli, secondo i dati di Terna.
Volano le rinnovabili, record di produzione per il fotovoltaico nel 2025Nel 2025, la produzione di energia fotovoltaica ha raggiunto nuovi record, secondo i dati di Terna, gestore della rete elettrica nazionale.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: RinnoviAmo Cadeo Fare chiarezza sul parco fotovoltaico di Fontana Fredda.
RinnoviAmo Cadeo Fare chiarezza sul parco fotovoltaico di Fontana FreddaIl gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo interviene in merito alla possibilità che in località Fontana Fredda, nel territorio comunale di Cadeo, venga ... piacenzasera.it
Incendio distrugge un garage con un'auto, una bicicletta e le batterie del fotovoltaicoFONTANAFREDDA (PORDENONE) - Violento incendio nel pomeriggio di 16 gennaio a Ranzano di Fontanafredda. Per cause attualmente da chiarire il rogo è divampato dentro a un garage causando seri danni e ... ilgazzettino.it
Il Fontanafredda Calcio ha compiuto 100 anni nel 2025. Un secolo costruito da volontari che, finito il proprio lavoro, dedicano tempo e responsabilità a far crescere ragazzi e bambini in un ambiente sano. Dai 5 anni alla prima squadra, con circa 330 tesserati, i - facebook.com facebook