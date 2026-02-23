Fotovoltaico a Fontana Fredda Si mantenga la produzione agricola

Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo si oppone alla proposta di installare un parco fotovoltaico a Fontana Fredda, perché rischia di compromettere la produzione agricola locale. La decisione di sfruttare terreni residuati vicino all’autostrada potrebbe danneggiare le colture e l’attività degli agricoltori. La questione riguarda anche l’impatto ambientale e la tutela del territorio. La discussione sulla proposta continua a dividere le parti coinvolte.