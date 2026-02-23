foto e vincitori dei premi bafta

Il film “Una battaglia dopo l’altra” ha vinto il maggior numero di premi ai BAFTA, grazie alle sue forti recensioni e alla popolarità tra il pubblico. Tra i riconoscimenti, spicca il premio come miglior attore, assegnato a un attore che ha sorpreso molti con la sua performance. La cerimonia ha attirato l’attenzione anche per le foto ufficiali dei vincitori, che hanno catturato l’atmosfera di questa edizione. La serata si è conclusa con molte sorprese e riconoscimenti.

Domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra, nel Regno Unito, si è tenuta la 79esima cerimonia di consegna dei BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che però sono rivolti alle produzioni di tutto il mondo, che tradizionalmente anticipano gli Oscar). Il premio più sorprendente della serata è stato quello per il miglior attore: i due favoriti erano Timothée Chalamet (per Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (per Una battaglia dopo l’altra) ma è stato vinto da Robert Aramayo per I Swear, un film indipendente sulla vera storia di John Davidson, un attivista per i diritti delle persone con la sindrome di Tourette. 🔗 Leggi su Ilpost.it

