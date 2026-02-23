Fosso tanta rabbia | Rigore inesistente

Un tifoso si infuria per un rigore considerato inesistente durante la partita tra Ostiamare e un avversario, che ha deciso il risultato. La sua reazione nasce dalla decisione dell’arbitro, che ha fischiato il penalty in modo contestato. Il giocatore coinvolto, Bianchini, ha cercato di calmare la piazza, ma la tensione tra i supporter cresce. La partita prosegue con questa polemica ancora aperta tra pubblico e squadra.

0 OSTIAMARE 1 (4-3-1-2) Bianchini; Ronchetti (47' st. Agogo sv.), Kljiajic, Giunchetti, Valmori (40' st. Mancini); Conti, Bucchi, Ghinelli; Di Paoli (25' st. Arcangeli 5,5); Kyeremateng; Giometti (29' st. Casolla sv.). A disposizione: Abbruciati, Dolce, Cingolani, Mancini, Arcangeli, Carloni, Pandolfi, Agogo, Casolla. Allenatore: Marco Giuliodori. OSTIAMARE (4-4-2) Vertua; Tesauro, Piroli, Giordani, Orfano; Badje (10' st. Gueye), Buono, Greco (22' st. Donsah), Spinosa (34' st. Baldassi sv.); Cardella, Vianni (22' st. Ceccarelli 7). A disposizione: Midio, Cinque, Marrali, Gueye, Menichelli, Baldassi, Donsah, Vagnoni, Ceccarelli.

Moviola Inter-Juventus, Calvarese: “Rosso inesistente per Kalulu. E sul rigore …”Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato la partita Inter-Juventus e ha criticato la decisione di assegnare un rosso a Kalulu, che definisce inesistente.

Tacchinardi recrimina: «Buonissima partita della Juve e risultato troppo severo. Rigore inesistente»La Juventus esce dal campo con un sorriso amareggiato.

Cremonese: la rabbia è di rigore, ma già si pensa alla LazioCremona, 15 dicembre 2025 – La Cremonese tira le somme dopo il discusso e discutibile finale della gara persa in casa del Torino. Il tocco in area con il braccio di Simeone è parso rigore a tutti, ma ...

Fosso, quarto ko di fila. Notaresco di rigoreQuarta sconfitta consecutiva inanellata dalla Forsempronese. Stavolta, col Notaresco, la mala parata è arrivata di rigore (35'st), che però deve aver visto solo l'arbitro, perché tra il pubblico le ...

