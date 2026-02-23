Forza Italia c’è e punta alla doppia cifra Lucca le mosse della politica

Forza Italia a Lucca ha visto una crescita significativa nei consensi, passando dal 3,74% nel 2022 al 9,25% nel 2025, grazie a una strategia di rafforzamento locale. La causa di questa crescita deriva dall’apertura della nuova sede del partito sul viale di San Concordio, un passo importante dopo anni di assenza. Il coordinatore provinciale Carlo Bigongiari ha dichiarato che l’obiettivo è raggiungere le due cifre nelle prossime comunali. La campagna elettorale entra nel vivo con questa nuova presenza.

Lucca, 23 febbraio 2026 – «A Lucca, nel 2022 siamo partiti dal 3,74% alle comunali, nel 2024 siamo saliti al 6,37% per arrivare al 9,25 nel 2025: abbiamo triplicato i consensi e l’ambizione è raggiungere le due cifre alle prossime comunali»: lo ha affermato il coordinatore provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari durante l’inaugurazione della sede del partito che è stata aperta dopo tanti anni di assenza sul viale di San Concordio. Al taglio del nastro, davanti a circa 100 persone, erano presenti un po’ tutti gli esponenti locali degli azzurri, a cominciare dall’assessore Remo Santini, il consigliere comunale Giovanni Ricci e il segretario comunale Claudio Lazzarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

