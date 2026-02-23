Fortitudo Un’altra vittoria ma Della Rosa è ko

Della Rosa si infortuna durante la partita tra Fortitudo e Rieti, causando l’interruzione del suo contributo offensivo. La squadra di casa, guidata da Perkovic con 28 punti, conquista una vittoria significativa, ma perde un elemento chiave. Sorokas e Sarto supportano con 25 e 16 punti, mentre Rieti fatica senza il suo miglior giocatore. La partita prosegue con intensità, ma l’assenza di Della Rosa si fa sentire nel secondo tempo.

FORTITUDO 79 RSR SEBASTIANI RIETI 65 FLATS SERVICE: Fantinelli 2, Perkovic 28, Sarto 16, Anumba 4, Sorokas 25, Della Rosa 2, Imbrò 2, De Vico, Guiana; Gamberini ne, Braccio ne, Bentivogli ne. All. Caja. RSR SEBASTIANI RIETI: Palumbo 4, Perry 16, Udom 5, Guariglia 7, Hogue 13, Bogliardi 8, Pascolo 5, Piccin, Mian 3, Piunti 4. All. Ciani. Arbitri: Costa, Foti, Maschietto. Note: parziali 22-19, 36-36, 64-45, Tiri da due: Fortitudo 1531; Rieti 1534. TIri da tre: 1136; 627. Tiri liberi: 1616; 1726. Rimbalzi: 40; 44. Più forte degli avversari e della sfortuna la Fortitudo centra la quarta vittoria consecutiva, sesta nelle ultime sette, batte Rieti, ribaltando anche il -6 dell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggina: un'altra vittoria allo scadere, ma di buono c'è solo il risultato. Ragusa KO al 90?La Reggina torna a vincere all'ultimo secondo, ma questa volta il successo non convince del tutto.

Fortitudo, un'altra grande vittoria: in Puglia fa 90 punti e accorcia in classifica su PesaroLa Fortitudo ha conquistato una vittoria importante in Puglia, segnando 90 punti contro la squadra locale e riducendo il divario in classifica con Pesaro.

