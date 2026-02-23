Fornasetti e Cc-Tapis | tappeti d’arte da 2.500 euro a 25.000 dollari

Fornasetti ha lanciato una collezione di tappeti, causata dalla crescente richiesta di pezzi d’arte da arredamento, e coinvolge Cc-Tapis. La partnership ha portato alla creazione di modelli esclusivi, venduti tra 2.500 e 25.000 dollari. Ogni tappeto combina dettagli artistici unici e materiali di alta qualità, destinati a un pubblico attento alle opere di design. La prima presentazione ufficiale si terrà tra poche settimane in una galleria di Milano.

Fornasetti e Cc-Tapis hanno annunciato una collaborazione che promette di rivoluzionare il mondo dell’arredo. La collezione di tappeti, ispirata agli archivi del celebre designer italiano Piero Fornasetti, unisce l’artigianalità del brand milanese con l’innovazione del produttore di tappeti. Disponibile dal prossimo aprile, questa linea celebra l’universo visivo del designer, con motivi come Re Sole e Peccato Originale, risalenti agli anni Cinquanta. Tra i disegni più affascinanti, spicca Gattipanni, un gioco di parole tra gatti e panni che combina un gatto e un antico strumento utilizzato per pulire i tappeti, omaggio alla passione di Piero Fornasetti per i felini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

