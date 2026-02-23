Formigine pista ciclabile interrotta per danni in via Pascoli

Un incidente avvenuto nella notte in via Pascoli a Formigine ha provocato danni significativi alla pista ciclabile. La causa è stata un tamponamento tra due veicoli che ha travolto le barriere di protezione e danneggiato le strutture lungo il percorso. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre i lavori di riparazione sono ancora in corso. La strada rimane chiusa in quel tratto fino a nuovo avviso.

Carreggiata rovinata dopo un incidente notturno. Identificato il responsabile grazie all'intervento della polizia locale A seguito di un incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte in via Pascoli a Formigine, si sono registrati gravi danni alle infrastrutture pubbliche che hanno reso necessaria l'interdizione di un tratto della pista ciclabile. Il provvedimento riguarda in particolare l'area all'altezza del civico 54, per un'estensione di circa 80 metri, al fine di garantire la sicurezza della circolazione in attesa del ripristino dei luoghi. Gli agenti della polizia locale, intervenuti prontamente per i rilievi, hanno avviato le indagini che hanno permesso di rintracciare il responsabile in tempi brevissimi.