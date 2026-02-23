Formia il fiuto dei cani antidroga scova l’hashish in piazza della Vittoria | sequestrate 10 dosi

Formia, 23 febbraio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno segnalato alla locale A.G. un cittadino somalo trovato in possesso di sostanza stupefacente confezionate e pronte per lo spaccio. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia e, in particolare, dalle unità specializzate dei Cinofili e Baschi Verdi, è stata eseguita nell’ambito del potenziamento del dispositivo di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità nel territorio, che prevede l’esecuzione di servizi mirati in diverse fasce orarie, disposti sia presso i principali luoghi di aggregazione sia presso gli scali portuali e le stazioni ferroviarie, nonché presso le strutture ricettive e gli esercizi aperti al pubblico, soprattutto quelli dedicati al divertimento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole di Faenza: il fiuto di "Draco" scova alcuni grammi di hashishDurante controlli antidroga nelle scuole di Faenza, i Carabinieri con il supporto dei cani antidroga hanno individuato alcuni grammi di hashish, contribuendo a garantire un ambiente scolastico più sicuro.

Il fiuto dei cani scova la droga nei bagni della scuolaLa polizia locale ha scoperto droga nei bagni di una scuola.