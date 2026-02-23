Formazioni confermate manca Martinez

Il Manchester United ha confermato le formazioni per la partita contro l’Everton, ma Martinez non sarà in campo. La scelta si è resa necessaria a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti nelle ultime settimane. I giocatori sono pronti a scendere in campo, determinati a conquistare i punti necessari per migliorare la posizione in classifica. La squadra si prepara a una sfida importante, senza l’apporto del difensore argentino.

2026-02-23 20:49:00 Giorni caldissimi in redazione! Lo United è imbattuto in campionato nel 2026. Il Manchester United spera di entrare tra le prime quattro della Premier League con la vittoria in casa dell’Everton. I Red Devils hanno perso la gara d’andata per 1-0 all’Old Trafford, sconfiggendo uno dei tanti risultati casalinghi dannosi che hanno contribuito alla partenza di Ruben Amorim. Lo United, però, è rivitalizzato sotto Michael Carrick e sarà fiducioso di vendicarsi contro una squadra dell’Everton che nutre ambizioni europee. 101GreatGoals ha le notizie complete sulla squadra. Novità sulla squadra dell’Everton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Formazioni confermate, manca Sarr Leggi anche: Formazioni confermate in Premier League Approfondimenti, notizie e discussioni Gasperini conferma le indiscrezioni e ripropone Zaragoza dall’inizio dietro Malen, Nicola sorprende e cambia la coppia d’attacco! Ecco le formazioni ufficiali di Roma - Cremonese https://generationsport.it/2026/02/22/roma-cremonese-ecco-le-formazioni-uf - facebook.com facebook Alisson, Mazzocchi e Gutierrez in campo: CONTE CONFERMA LE VOCI DELLA VIGILIA Il calcio d'inizio di Atalanta-Napoli si avvicina, con le formazioni ufficiali ora diramate: ancora out McTominay per gli azzurri, sostituito da Elmas nella linea di centrocam x.com