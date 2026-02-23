Formazione e prevenzione per portalettere e autisti | il corso per rendere ogni viaggio più sicuro

Una sessione di formazione e prevenzione ha coinvolto portalettere e autisti di Poste Italiane, a causa di incidenti recenti nelle consegne quotidiane. Durante l’incontro, i partecipanti hanno praticato tecniche di guida sicura e affrontato situazioni di emergenza, con l’obiettivo di ridurre i rischi durante i loro percorsi. La formazione si è concentrata su comportamenti corretti e misure di sicurezza fondamentali per il lavoro di tutti i giorni. L’evento si è svolto presso il Centro di smistamento di Padova.

Si è svolto oggi, lunedì 23 febbraio, il nuovo appuntamento nella sede del Centro di smistamento di Padova, con Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell'ambito di un protocollo d'intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.