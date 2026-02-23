Forbidden fruit anticipazioni turche | arriva Melisa la fidanzata di Erim

Forbidden fruit ha portato una nuova protagonista: Melisa, la fidanzata di Erim. La sua presenza deriva da una relazione nascosta che ora viene svelata attraverso le trame della soap. Melisa si inserisce nel cast portando tensione e nuove dinamiche tra i personaggi. La sua entrata promette di cambiare gli equilibri e di far avanzare la storia. I fan attendono con curiosità il suo debutto in scena e le conseguenze che porterà.

I colpi di scena si susseguono a ritmo incalzante e nelle prossime puntate di Forbidden fruit i fans faranno la conoscenza di Melisa, la fidanzata di Erim. La new entry però, non piacerà affatto a Halit ed Ender, che non approveranno la relazione del figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Forbidden fruit: storia d'amore tra Erim e Melisa. Anche per Erim arriva il tempo dell'innamoramento, e sarà Yildiz – durante una giornata a villa Argun – a sorprenderlo mentre sarà intento a messaggiare con qualcuno. Intuendo che possa trattarsi di una persona speciale per il ragazzo, la donna lo inviterà a confidarsi con lei.