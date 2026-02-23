Forbidden fruit 3 replica puntata del 23 febbraio in streaming | Video Mediaset

Yildiz ha rischiato di farsi male mentre usciva dalla villa, cadendo davanti al cancello per evitare un'auto in corsa. Halit, che le ha visto la scena, le ha subito chiesto di tornare indietro per aiutarla a rialzarsi. La scena si è svolta davanti alla villa, attirando l’attenzione di chi passava di lì. La puntata di oggi si concentra sulla reazione di Halit e su come prosegue la vicenda.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 23 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz sta lasciando la villa ma cade davanti al cancello per evitare un'auto: Halit la fa tornare per farla ristabilire. Halit invita Ender a raccontare la sua storia alla famiglia. Il racconto scuote Erim e preoccupa Sahika. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 17 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.